На Полтавщині посадовці незаконно продали заставний спирт

На Полтавщині порушено кримінальну справу щодо посадовців, які незаконно продали заставний спирт вартістю майже 5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності Міністерства внутрішніх справ України, у Полтавській області працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили посадових осіб державного підприємства, які реалізували 86,6 тис. декалітрів етилового спирту, що знаходився в заставі в акціонерному банку за раніше отриманий кредит.

Банку завдано збитків на суму 4,7 млн. гривень.

Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень).