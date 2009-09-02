У Вінниці підняли тарифи на опалення та гарячу воду

Міське комунальне підприємство "Вінницятеплоенерго" збільшило тарифи на опалення і гаряче водопостачання для населення.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив представник Вінницької міської ради.

Зокрема, тариф для населення в опалювальний сезон за споживання теплової енергії збільшили на 15,95%, або на 22,41 грн. - до 162,95 грн. за 1 Гкал; тариф за опалення за відсутності приладів обліку - на 15,97%, або на 0,57 грн. - до 4,14 грн. за 1 кв. м опалювальної площі; тариф за підігрів холодної води - на 5,66%, або на 0,7 грн. - до 13,07 грн. за 1 куб. м води; за підігрів холодної води за відсутності приладів обліку - на 5,65%, або на 2,2 грн. - до 41,17 грн. на одного мешканця квартири в місяць; тариф на гарячу воду - на 7,4%, або на 1 грн. - до 14,51 грн. за 1 куб. м гарячої води; за гарячу воду за відсутності приладів обліку - на 7,4% або на 3,15 грн. - до 45,71 грн. для одного жителя квартири в місяць.

Збільшений для населення також тариф за одиницю приєднаного теплового навантаження централізованого опалення і гарячого водопостачання протягом року на 0,72%, або на 0,155 тис. грн. - до 21,733 тис. грн. за 1 Гкал/год.

Крім того, "Вінницятеплоенерго" зберегло абонентську плату за опалювання для населення протягом року у розмірі 1,48 грн. за 1 кв. м опалювальної площі.

У міськраді відзначили, що тарифи підвищені у зв`язку з подорожчанням газу, енергоносіїв і зростанням розміру мінімальної заробітної плати.