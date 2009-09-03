На Харківщині 65% суб'єктів господарювання порушують дисципліну цін

У Харківській області в серпні 2009 року у 64,7% перевірених суб`єктів господарювання виявили порушення державної дисципліни цін під час реалізації товарів і надання послуг споживачам.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Державної інспекції з контролю за цінами в Харківській області Анатолія ШАЛИГИНА.

За його словами, в серпні 2009 року Держінспекція провела перевірки з питань дотримання державної дисципліни цін у 51 суб`єкта господарювання Харківської області. За результатами перевірок, до 64,7% перевірених суб`єктів, у яких виявлені порушення державної дисципліни цін, застосовані економічні санкції на загальну суму 176,9 тис. грн., на 12 посадовців накладені адміністративні штрафи.

А.ШАЛИГИН відзначив, що завдяки приведенню цін і тарифів у відповідність з чинним законодавством попереджений обрахунок споживачів на суму 0,7 млн. грн.