З 2 вересня у Києві почала курсувати міська електричка сполученням станція «Троєщина» – станція «Київ-Петрівка».

Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації, відтепер столичні мешканці лівого берега Дніпра, скориставшись міською електричкою, можуть доїхати до правого берега лише за 7 хвилин.

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ під час урочистого відкриття руху нового виду міського транспорту висловив переконання, що реалізація проекту міської електрички допоможе вирішити нагальну проблему забезпечення транспортного сполучення Троєщини, Воскресенського та Райдужного житлових масивів з правим берегом. Головні переваги міської електрички, за словами міського голови, – це значна економія часу пасажирів на подолання маршруту та зменшення навантаження на громадський транспорт через Московський міст у напрямку станції метро «Петрівка». Таким чином поїздки киян стануть комфортнішими та зручнішими.

Перший заступник голови КМДА Денис БАСС, який є куратором проекту, зазначив, що саме ефективне використання існуючої транспортної системи та застосування інноваційного підходу до розвитку інфраструктури є пріоритетами міської влади у транспортній сфері.

Щоб організувати під’їзд киян до станції «Троєщина», комунальне підприємство «Київпастранс» відкрило нові автобусні маршрути №№ 59, 60, 61. Інтервал руху між ними становитиме 2-3 хвилини, що дасть можливість мешканцям Троєщини дістатися до електрички вчасно та без ускладнень. Вартість проїзду міською електричкою наразі становить 1 грн. 70 коп., пільгові категорії пасажирів їздитимуть безкоштовно. Для тих, хто скористається спеціальними автобусними маршрутами, передбачено єдиний соціальний квиток, який надає право проїзду в автобусі та електричці спільною вартістю 2 грн.

«Враховуючи, що мешканці прилеглих будинків звикли відпочивати біля озера, ми впорядкували пляжну зону в районі станції «Троєщина»: оновили пляж, побудували дитячий та волейбольний майданчики, облаштували клумби та висадили дерева», – додав Д.БАСС.

Проект міської електрички здійснюватиметься поетапно. На першому етапі планують створення так званого «Північного півкільця», що з часом поєднає у собі станції та платформи: «Дарниця», «Київська Русанівка», «Київ-Дніпровський», «Троєщина», «Оболонь», «Київ-Петрівка», «Зеніт», «Вишгородська», «Сирець», «Рубежівська», «Святошин», «Борщагівка». На другому етапі планують обладнати «Південне півкільце» і продовжити маршрут від Дарниці до Борщагівки через станції «Караваєві дачі», «Протасів Яр» та «Видубичі».