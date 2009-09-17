З 70 перевірених молочних продуктів 44 фальсифіковані

Держспоживстандарт за результатами планової перевірки молочної продукції в липні-серпні, дослідивши 70 зразків різних видів продукції, виявив 44 фальсифікованих молочних продукти.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із громадськістю та ЗМІ Держспоживстандарту.

Наголошують, що в 44 зразках молочних продуктів виявили консерванти, штучні фарбники і рослинні домішки, вміст яких не передбачений нормативною документацією.

Зокрема, в морозиві „Пломбір”, яке, за нормативами, повинне містити тільки молочні жири, виявили жири рослинного походження. Водночас, окремі зразки перевіреного морозива містили до 90% таких жирів.

У солодкому вершковому маслі „Прилуцьке” торгової марки «Щодня» виявили до 30% немолочних жирів. У сметані торгової марки „Щодня” молочні жири взагалі не були виявлені.

У перевірених глазурованих сирках, йогуртах виявили консерванти і штучні фарбники без відповідного маркування на упаковці.

Наголошують також, що прокуратура Києва за матеріалами перевірки Держспоживстандарту видала розпорядження виробникам про усунення порушень законодавства України.