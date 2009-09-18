До школи – за електронними перепустками

Цього тижня сотні тисяч італійських учнів повернулися за парти після літніх канікул. Декого з них чекав «сюрприз». Як-от учнів технічного ліцею Дель Россі в місті Віченца. У їхній школі запровадили систему електронного контролю за відвідуваністю ліцеїстів.

На практиці це виглядає так: всім ліцеїстам видали електронні перепустки, якими вони мають проводити по спеціальному зчитувальному пристрої під час входу або виходу зі школи. Учнів, прихід яких зафіксовано після офіційного початку занять, заносять до списків тих, хто спізнився.

За таким принципом електронна картка зберігає інформацію про відсутність школяра у школі, відпрошування із занять, а також оцінки та нотатки вчителя щодо поведінки. «Це нововведення дозволяє нам одразу ж бачити, хто є і кого немає в класах», - зазначає директор ліцею Джанні ДЗЕН.

А в майбутньому, додав керівник закладу, ця інформація з’являтиметься на інтернет-сайті ліцею, підключившись до якого батьки зможуть контролювати дитину на відстані.

Подібну практику мають намір перейняти й інші навчальні заклади італійського регіону Венето. Вчителі кажуть, що нова система є дуже зручною і позбавляє їх від обов’язку робити переклик. Головне, аби картки не «навчилися» ходити до школи без своїх хазяїв або не почали губитися.

“Німецька хвиля”