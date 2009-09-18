Херсон святкуватиме День міста

Херсон 19 вересня святкуватиме День міста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі мерії обласного центру, міський голова Володимир САЛЬДО під час презентації запланованих святкових заходів зазначив, що цього року День народження міста співпав із відзначенням 270-ї річниці від дня народження засновника Херсона – князя Григорія Потьомкіна. Тому заходи, присвячені Дню міста, будуть поєднуватися із заходами із вшанування цієї особистості.

Мер поінформував, що в рамках святкування презентують «Малу ілюстровану енциклопедію історії Херсона. XVIII століття”. За словами В.САЛЬДО, “це перша частина видання, вже наступного року енциклопедія матиме продовження – ХІХ та ХХ сторіччя. Подія, дійсно, знакова, адже подібні видання мають лише столичні міста, або міста-мільйонники”.

Крім того, до свята “Укрпошта” випустила 100 екземплярів ювілейної марки на честь 270-річчя з дня народження Григорія Потьомкіна. Марка складається з двох частин, перша – це Київська лавра, друга – портрет Потьомкіна на фоні ландшафтної моделі Херсонської фортеці. Вона буде презентована 18 вересня.

Ще одна подія історико-культурного значення - урочисте відкриття нових об’єктів на ландшафтній моделі Херсонської фортеці. За унікальними кресленнями відтворено палац Г.Потьмкіна в масштабі 1:50 без будь-яких архітектурних порушень, сказав мер. Окрім палацу Г.Потьомкіна, буде відкрито комплекс будівель аптеки, макет «літейного заводу», який займався виробництвом гармат для фортеці. Спеціально до Дня міста вироблені 2 діючі гармати натурального розміру (майже 3 м).

Крім зазначених заходів в День міста планується відкрити у мікрорайоні «Корабел» сквер на честь колишнього директора ВАТ «Херсонський суднобудівний завод» Всеволода Заботіна.

Також вже вп’яте на День міста у небі над Херсоном пануватиме «Феєрія в небі Таврії» - V Міжнародний фестиваль повітроплавання. Херсонці матимуть можливість насолоджуватись спортивними програмами польотів 18 кращих команд з України та інших країн.

Святковий день завершиться грандіозним гала-концертом та великим салютом.