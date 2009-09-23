У Дніпропетровську відкриють університет для пенсіонерів

У Дніпропетровську на базі одного з приватних вищих навчальних закладів найближчим часом відкриють університет для літніх людей.

Ініціаторами створення такого навчального закладу стали рада ветеранів – працівників вищої школи та міський голова Іван КУЛІЧЕНКО.

Новий навчальний заклад вже отримав офіційну назву «Університет третього віку». Вступити в нього зможе будь-який бажаючий віком від 50 років.

Як розповіла начальник Управління соціального захисту населення міськради Ірина КІКНАДЗЕ, навчання буде безкоштовним, а питаннями оплати праці викладачів, оренди приміщення та обладнання перейматимуться міська влада та місцеві благодійні фонди.

«Університет третього віку» працюватиме на базі приватного «Університету бізнесу та права».

Слухачам викладатимуть ази комп’ютерної грамоти, охорони здоров’я, основи права та економіки, краєзнавство, мистецтво та літературу. Оцінок в університеті не ставитимуть, натомість видаватимуть свідоцтва про прослухані курси.

В Управлінні праці та соціального захисту міськради головною метою створення такого університету називають бажання допомогти пенсіонерам з користю провести вільний час, розширити коло спілкування та інтересів, набути впевненості у своїх силах.

“Німецька хвиля”