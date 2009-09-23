Мінекономіки прогнозує дефіцит цукру в об`ємі 300 тис. тонн.

Міністерство економіки України прогнозує в другій половині 2009/10 маркетингового року дефіцит цукру в об`ємі 300 тис. тонн.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядку розподілу тарифної квоти на ввезення до України цукру-сирцю з тростини», оприлюдненому на офіційному сайті Мінекономіки.

Повідомляють, що за оцінками Мінагрополітики, в поточному маркетинговому році виробництво цукру з українського цукрового буряка складатиме 1,5 млн. тонн при потребі внутрішнього ринку близько 2 млн. тонн. Також, у зв`язку з труднощами із запуском виробництва (відсутність обертових коштів для здійснення авансових платежів за енергетичні ресурси), які переживають цукрові заводи, виробництво цукру з буряка в цьому сезоні може бути меншим, ніж прогнозували в Мінагрополітики, що і призведе до дефіциту.

Нагадаємо, в Мінекономіки залишки цукру на внутрішньому ринку на перше вересня цього року оцінили в 0,6 млн. тонн, що майже в 1,6 раза менше, ніж за відповідний період 2008 року.

Наголошують також, що дефіцит цукру в поточному сезоні буде характерний і для світових ринків, що підтверджується стрімким зростанням світових цін – удвічі з початку 2009 року.

За даними інформаційно-аналітичних агентств, в січні – серпні 2009 року ціна цукру-сирцю на Нью-Йоркській біржі зросла в 2 рази – до 496 дол. США за тонну; на Лондонській біржі ціна цукру білого за той же період зросла в 1,8 раза – до 558 дол. за тонну.