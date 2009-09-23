В іранських магазинах заборонили виставляти манекени без хустинок

Іранська поліція моралі заборонила використовувати манекени для жіночого одягу без спеціальної головної хустинки - хіджабу. Крім того, заборонили виставляти краватки і краватки-метелики. також, за новими правилами, продавати жіночу білизну можуть тільки жінки.

Такі заходи є частиною кампанії з боротьби зі "згубним впливом Заходу", що почалася з приходом до влади президента Махмуда АХМАДІНЕЖАДА. Одночасно, влада намагається насаджувати ісламські традиції в одязі.У минулому такі кампанії, як правило, проводилися в розпал літнього сезону.

Багато мешканців країни вважають, що державна політика щодо моди дуже консервативна, однак немає ніяких ознак того, що в найближчому майбутньому її послаблять.

Деякі жінки в Ірані намагаються носити вузькі штани разом з широкими накидками або пальто, але, присутність на вулицях Тегерана офіцерів поліції моралі є постійним нагадуванням про те, як вони ризикують. Оголений лікоть може стати причиною арешту, штрафу і навіть ударів батогом.

ТСН