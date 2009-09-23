У Вінницькій області скоротилася реалізація худоби та птиці

У січні-серпні 2009 року реалізація худоби і птиці в живій вазі сільськогосподарськими підприємствами Вінницької області скоротилася на 12,8% або 3,420 тис. тонн, в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року - до 23,3 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, реалізація великої рогатої худоби в живій вазі сільськогосподарськими підприємствами Вінницької області скоротилася на 9,4%, в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року - до 9,6 тис. тонн. Реалізація свиней зменшилася на 26,7% - до 4,1 тис. тонн. Реалізація птиці скоротилася на 8,1% – до 9,5 тис. тонн.

У січні-серпні ціна худоби і птиці, які реалізувалися сільгосппідприємствами області, знизилася на 1,7% або 0,114 тис. грн., в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, - до 9,604 тис. грн. за 1 тонну.

Водночас, ціна ВРХ зменшилася на 12,3%, в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року - до 8,488 тис. грн. за 1 тонну, ціна свиней зросла на 25% – до 14,753 тис. грн. за 1 тонну, а ціни реалізації птаці знизилися на 3,4% – до 8,528 тис. грн. за 1 тонну.