Понад 80% росіян змушені економити через кризу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД).

Зокрема, 48% опитаних відповіли, що змушені на всьому економити, 35% відповіли, що змушені економити тільки на окремих групах товарів; 16% можуть дозволити собі не економити, а 1% - важко відповісти.

Відповідаючи на запитання, як краще поводитися в умовах кризи, респонденти відповіли таким чином: 47% - «мобілізуватися, стати більш активними, зібраними, робити все, щоб вирішити проблеми»; 22% - «нічого конкретного не робити, ситуація скоро зміниться на краще»; 14% - «нічого конкретного не робити, ситуація безвихідна й нічого не можна змінити»; 7% - «чинити опір, протестувати, не миритися з тим, що відбувається»; 10% - важко відповісти.

Опитування ВЦВГД було проведено 12-13 вересня 2009 р. Опитано 1 тис. 600 осіб у 140 населених пунктах у 42 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.