У Миколаєві виявили склад із підробленим алкоголем

Співробітники податкової міліції на одному зі складів м. Миколаєва виявили алкогольну продукцію без документів на суму 255 тис. грн.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації у Миколаївській області, під час проведеної перевірки встановили факт зберігання і реалізації алкогольних напоїв з марками акцизного збору України, які мають ознаки фальсифікації, а також факт зберігання і реалізації алкогольних напоїв без документів, що підтверджують походження даного товару.

Виявили та вилучили близько 20 тис. пляшок горілки на суму 233 тис. грн. з марками акцизного збору нового і старого зразків, 1,5 тис. пляшок наливки на суму 15 тис. грн. і 2 тис. пляшок пива на суму 7 тис. грн.

Відібрали зразки алкогольної продукції, які відправили на судово-токсикологічну експертизу. Тривають слідчі дії.