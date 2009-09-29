У Миколаєві виявили склад із підробленим алкоголем
На суму 255 тис. грн.
Співробітники податкової міліції на одному зі складів м. Миколаєва виявили алкогольну продукцію без документів на суму 255 тис. грн.
Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації у Миколаївській області, під час проведеної перевірки встановили факт зберігання і реалізації алкогольних напоїв з марками акцизного збору України, які мають ознаки фальсифікації, а також факт зберігання і реалізації алкогольних напоїв без документів, що підтверджують походження даного товару.
Виявили та вилучили близько 20 тис. пляшок горілки на суму 233 тис. грн. з марками акцизного збору нового і старого зразків, 1,5 тис. пляшок наливки на суму 15 тис. грн. і 2 тис. пляшок пива на суму 7 тис. грн.
Відібрали зразки алкогольної продукції, які відправили на судово-токсикологічну експертизу. Тривають слідчі дії.