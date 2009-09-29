У Лондоні пропонують найдорожчі у світі сніданки

Найдорожчий сніданок у світі - за ціною 36 тис. доларів пропонують від сьогодні у Лондоні. До його склад входить булочка-круасан, декорована їстівними золотом і діамантами, горнятко кави сорту "Копі Лювак", а також знаменитий лікер "Шамбор".

Лікер, що зроблений з особливого сорту чорної малини, сервірують в інкрустованій золотом пляшці, яку можна придбати за 2,4 млн. доларів.

Сніданок створила французька компанія "Шамбор" з нагоди лондонської прем`єри п`єси за романом Трумена Капоте "Сніданок у Тіффані". П`єсу поставили на сцені відомого столичного театру "Ройял Хеймаркет" /Royal Haymarket/.

Замовити сніданок можна в будь-який готель або ресторан Лондона.

ІТАР-ТАРС