Кількість нового житла у 2009 - 40% торішнього показника

В Україні цього року введення житла в експлуатацію становитиме 40% торішнього показника.

Про це повідомив міністр регіонального розвитку та будівництва Василь КУЙБІДА в інтерв`ю порталу «Столична нерухомість».

«На рівень 2008 року, а це 10 млн. 495 тисяч квадратних метрів, ми вийдемо не раніше, ніж у 2012-2013 році. Цього року ми введемо в експлуатацію близько 40% від обсягу минулого року», - сказав він.

Міністр очікує, що у 2010 році введуть в експлуатацію «трохи більшу кількість нових квадратних метрів».

Як повідомляв УНІАН, в Україні за січень-червень цього року введення в експлуатацію житла знизилося на 43,9% порівняно з аналогічним періодом 2008 року, – до 2,3 млн. кв. м.