«Укрзалізниця» хоче вдосконалити порядок надання пільг пасажирам

«Укрзалізниця» пропонує вдосконалити порядок надання пільг пасажирам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник начальника Головного управління приміських пасажирських перевезень "Укрзалізниці" Олександр ГУДКОВ на прес-конференції в Києві.

Як зазначив він, «Укрзалізниця» неодноразово зверталася до Кабінету Міністрів України і до окремих міністерств з пропозицією про заміну існуючого порядку надання пільг адресною грошовою допомогою. На думку залізничників, це є найбільш виправданим варіантом удосконалення соціального захисту громадян.

«Такі зміни дадуть можливість забезпечити соціальні права громадян і зменшити витрати на реалізацію відповідних програм за рахунок автоматизації та всебічного контролю за наданням і використанням пільг. Проте, донині конструктивних рішень не прийнято», - зазначив О.ГУДКОВ.

За його словами, також розглядається можливість введення електронного проїзного квитка для пільгових категорій громадян.

Як зазначив О.ГУДКОВ, з січня по вересень цього року залізниці в приміському сполученні перевезли пільгових категорій населення на суму 337,5 млн. грн.., а компенсовано облдержадміністраціями лише 81,7 млн. грн. або 24% від наданих послуг. Заборгованість становить майже 256 млн. грн.

За Законом України «Про залізничний транспорт» перевезення окремих категорій громадян на пільгових умовах повинні компенсуватися за рахунок Державного або місцевого бюджетів.

Як зазначив О.ГУДКОВ, сьогодні ситуація з компенсаціями залишається критичною, тому необхідний комплексний підхід до вирішення цієї проблеми.