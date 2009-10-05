«Оболонь» - офіційний спонсор Чемпіонату України з футболу

ТМ «Оболонь» стала офіційним спонсором Чемпіонату України з футболу. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Коментуючи подію, президент ЗАТ «Оболонь» Олександр СЛОБОДЯН повідомив, що компанія «Оболонь» завжди підтримувала футбол. «Безперечно, це спорт номер один в Україні, а вітчизняна першість стає все більш привабливою для всіх шанувальників. Ми дуже задоволені початком роботи із Прем’єр-лігою. Переконаний, що наша співпраця принесе багато користі та дасть поштовх для якісного розвитку футболу в нашій країні».

За словами О.СЛОБОДЯНА, «компанія «Оболонь» продовжує всіляко підтримувати різноманітні спортивні акції, що спрямовані на підтримку здорового способу життя. Насамперед це, звичайно, стосується футболу – спорту, який завжди відкритий до нових шанувальників, фанатів та гравців, незалежно від віку».

Зазначають, що історія компанії «Оболонь» завжди була частиною історії українського футболу. Свого часу «Оболонь» підтримувала українську національну та молодіжну футбольні збірні та організовувала поїздку двох сотень українських уболівальників на Чемпіонат світу з футболу 2006 року до Німеччини.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» - провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Bitburger», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.