Російська Федерація потроїть акциз на пиво

Уряд РФ затвердив найжорсткіший варіант підвищення ставок акцизу на пиво з тих, що розглядалися - внесений на цьому тижні до Держдуми законопроект про бюджет на 2010-2012 роки передбачає збільшення в 2010 році акцизу на пиво на 200 %, тобто втричі вище за рівень 2009 року, а в 2011 і 2012 роках передбачає збільшення акцизів на 11 і 20% відповідно.

Ставка акцизу на пиво зросте в 2010 році до дев`яти рублів за літр з трьох рублів сьогодні, в 2011 році - до 10 рублів, в 2012 році - до 12 рублів за літр, йдеться в проекті бюджету, опублікованому на сайті Держдуми.

За розрахунками Мінфіну, надходження до бюджету від підвищення ставок акцизу на пиво складуть наступного року 3,06 мільярда рублів, в 2011 - 3,5 мільярда рублів, в 2012 році - 4,32 мільярда рублів.

Бюджет повинен бути схвалений Держдумою, Радою Федерації, а також підписаний президентом.

"Якщо підвищення приймуть, я переконаний, що це не тільки негативно вплине на пивоварну галузь, але й матиме негативні наслідки для цілого ряду секторів російської економіки, рівня зайнятості та інвестиційного клімату... Це неминуче призведе до зростання споживання міцного алкоголю, зокрема горілки, і посилить проблему зловживання алкоголем в російському суспільстві", - заявив президент “Балтики" Антон АРТЕМ`ЄВ.

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