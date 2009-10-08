ТМ «Маринадо» вивела на ринок новий продукт

ТМ “Маринадо” розширила асортиментну лінію продукції та вивела на ринок новий продукт - “Томати у власному соку”. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

«Асортиментна лінійка продукції вже містить «Томати мариновані» та «Томати «Черрі» мариновані. Тепер до них додалися і «Томати у власному соку», - повідомила координатор нових проектів ТОВ «Кернел-Трейд» Альона РУЧКО.

Зазначають, що помідори та продукти їхньої переробки захищають від багатьох форм раку. Фахівці кажуть, що продукти переробки свіжих помідор містять лікопен у більшій концентрації, ніж самі плоди. Лікопен асоціюється зі зниженням ризику виникнення раку таких органів: ротової порожнини, легенів, печінки, молочних залоз, шийки матки, шлунку, прямої кишки. Крім того, лікопен захищає серце від дії вільних радикалів, знижуючи ймовірність виникнення серцево-судинних захворювань.

Крім того, помідор входить у трійку чемпіонів зі вмісту вітаміну А, поступаючись лише моркві.

Склад нового продукту традиціний для українців: помідори, свіжовиготовлений томатний сік, сіль та лимонна кислота.

Крім трьох видів томатів, асортимент ТМ «Маринадо» представлений зеленим горошком, корнішонами делікатесними, огірками маринованими, хроном столовим, грибами маринованими двох видів, а також гірчицею міцною та гірчицею лагідною.