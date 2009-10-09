Одеська мерія хоче ввести електронні квитки в транспорті

Паперові квитки за проїзд у міських трамваях і тролейбусах Управління транспортного комплексу Одеси має намір замінити до 2010 року на електронні.

Як повідомили УНІАН в Управлінні інформації міськради Одеси, п`ять компаній, які спеціалізуються на розробці електронних систем розрахунків, беруть участь в оголошеному мерією конкурсі за право реалізувати проект «Електронний квиток у громадському транспорті».

Мер Одеси Едуард ГУРВІЦ створив робочу групу фахівців, яка визначить «кращу компанію з розробки техніко-економічного обґрунтування впровадження електронних квитків у громадському транспорті». Завершити відбір фірми планують 30 жовтня.

Проект введення електронних квитків організований Одеською міськрадою спільно з Європейським банком реконструкції й розвитку, повідомила заступник керівника муніципального управління інформації Олена ВАРИЧЕВА.