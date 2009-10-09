Цифрова бібліотека Google подобається не всім

Google планує продовжувати свій книжковий проект в інтернеті. Компанія відсканувала вже мільйони книг. Німецькі автори протестують, остерігаючись літературної монополії Google і порушень своїх прав.

Доступ до знань має бути вільним – так пояснює Google свою позицію ще з часів заснування 1998 року. Але найбільший пошуковик світу зіштовхнувся з перешкодами на шляху до своєї мети. З 2004 року Google сканує книги, щоб кожен міг безкоштовно читати їх в інтернеті.

Спочатку спільну скаргу проти Google подали американські автори і видавці. Зрештою, корпорація мала заплатити 125 мільйонів доларів за авторські права. Тобто 60 доларів за книгу. Авторів і видавців в інших країнах не запитували, хоча серед оцифрованих книг з американських бібліотек опинилися і твори європейських письменників. Наприклад, книги, німецьких авторів, які ще реалізовуються через торговельні мережі. Тому, понад 2600 німецьких письменників і видавців висловили свій протест проти дій Google, підписавши відповідну петицію. Також бурхливими протестами відреагували у Франції.

Німецький письменник Інґо ШУЛЬЦЕ каже, що хоче сам визначати, коли і де публікуватимуть його твори. Йому не подобається перспектива того, що його книги у цифровому форматі з`являться у безкоштовному доступі в інтернеті.

«Проблема полягає в тому, що я заробляю гроші за допомогою цих книг. Якщо кожен зможе безкоштовно читати їх з екрану монітора, тоді, ймовірно, менше людей купуватиме мої книги і постане питання, чи можна жити з письменницької діяльності, чи ні», - пояснює І.ШУЛЬЦЕ.

Біржова спілка німецької книготоргівлі теж б`є на сполох, у першу чергу застерігаючи від монополізації ринку цифрових книг: «Існує небезпека, що Google, надавши доступ до багатьох мільйонів книжок, займе таку позицію на ринку електронних медіа, який ще тільки розвивається, що іншим там буде вже нічого робити», - каже представник спілки Крістіан ШПРАНҐ. Антимонопольні органи ще мають винести свій вердикт.

Попри численні судові позови та перевірки Google не збирається згортати проект, навпаки планує сканувати книги вже в Європі, тим паче, що Єврокомісія не має принципових заперечень, за умови дотримання авторських прав.

“Німецька хвиля”