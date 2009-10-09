Першому соковмісному напою в Україні виповнилося 10 років

ТМ «Живчик» на ринку вже 10 років. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії “Оболонь”.

Свого часу «Живчик» став справжньою сенсацією на ринку безалкогольних напоїв. Це був перший соковмісний напій, збагачений корисними властивостями ехінацеї.

Ідея створення смачного та водночас корисного напою належить президенту ЗАТ «Оболонь» Олександру СЛОБОДЯНУ. Над розробкою рецептури працювали кращі технологи компанії, і результат перевершив усі сподівання: соковиті яблука, цілюща ехінацея і кришталева джерельна вода ідеально поєдналися в «Живчику».

Згодом лінійка «Живчика» розширилася ще трьома напоями. З’явився «Живчик Лимон» з лимонним соком, збагачений бета-каротином і вітамінами Е та С, «Живчик Груша» – на основі грушевого соку з додаванням екстракту шипшини та вітаміну С, а також «Живчик Унік» – унікальний напій, що замість цукру містить фруктозу.

«Сьогодні «Живчик» є найуспішнішим брендом на ринку безалкогольних напоїв України. За десять років він став найулюбленішим напоєм дітей та прийшовся до вподоби їхнім батькам. Зараз «Живчик» – найпопулярніший сімейний напій в Україні. Окрім цього, ним із задоволенням насолоджуються у 14 країнах світу», – зазначив О.СЛОБОДЯН.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» - провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Bitburger», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.