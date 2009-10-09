Листоноші мають право на отримання службового житла

Кабінет Міністрів України надав право співробітникам Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» на отримання службового житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення такого рішення уряду на засіданні 7 жовтня сьогодні повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на Третьому Всеукраїнському форумі працівників поштового зв`язку.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що рішенням КМУ перелік співробітників, які можуть отримувати службове житло, доповнено і співробітниками «Укрпошти».

«Це означає, що службове житло буде нормою вашого життя», - сказала вона.

Прем`єр-міністр також наголосила, що витрати на надання службового житла буде включено до фінансового плану «Укрпошти».

Також, відзначила прем`єр, для надання житла листоношам використовуватимуть кошти і державних програм з будівництва житла.