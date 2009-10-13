У МінЖКГ створили інспекцію для перевірки обґрунтованості тарифів

У Міністерстві з питань житлово-комунального господарства створено спеціальну інспекцію для перевірки в усіх регіонах країни обґрунтованості встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на брифінгу перед своїм відльотом з робочою поїздкою до Луцька.

«Зараз такі перевірки починаються, і ми будемо постійно інформувати, де є порушення, завищення тарифів, де є необґрунтовані тарифи. Все це ми по кожному місту, по кожному селу, селищу будемо перевіряти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами прем`єр-міністра, інспекція перевірятиме об’єктивність змін тарифів та їх відповідність собівартості послуг.