Виробники сигарет просять не підвищувати ставок акцизу на тютюн

Український союз промисловців і підприємців (УСПП) і представники тютюнових компаній просять уряд не допустити збільшення ставок акцизу на тютюнові вироби.

Як передає кореспондент УНІАН, текст даного звернення до Президента України, прем`єр-міністра, голови Верховної Ради України й профільних комітетів парламенту узгодили під час круглого столу «Регуляторна політика держави (тютюнова галузь) в умовах кризи» в Києві.

У зверненні йдеться, що останнім часом державна політика на ринку тютюнових виробів здійснюється без дотримання принципів доцільності, ефективності й збалансованості інтересів держави та бізнесу, тобто рішення ухвалюються без ґрунтовного аналізу їх впливу й результативності.

Наголошують, що впродовж 2008-2009 рр. в Україні ставки акцизного збору на тютюнові вироби підвищували 5 разів. «Така політика унеможливлює здійснення планомірної виробничої діяльності виробниками тютюнових виробів, а її наслідками є різкий спад обсягів виробництва й зростання розповсюдження нелегальної тютюнової продукції», - йдеться в зверненні.

Враховуючи це, учасники круглого столу звернулися до уряду з проханням не допустити ухвалення змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2009 рік» у частині підвищення адвалорної ставки акцизного збору на тютюнові вироби з 20% до 36%. На думку фахівців, це призведе до руйнування галузі. Водночас, вони підкреслюють, що зміна податкової політики протягом бюджетного року суперечить чинному законодавству.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2009 року Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради пропозицію підвищити з 1 жовтня 2009 року адвалорну складову акцизного збору на тютюнові вироби з 20% до 36% від обсягу реалізації за встановленими максимальними роздрібними цінами шляхом внесення поправки в проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" (регістр. № 4707 від 24 червня 2009 р.) під час підготовки його до другого читання.