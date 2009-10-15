У Кривому Розі виявили 15 тисяч пляшок фальсифікованої горілки

У Кривому Розі співробітники управління податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області на складі побутової техніки вилучили 15 тисяч півлітрових пляшок фальсифікованої горілки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА в області, орендар складу не зміг пояснити податківцям походження товару.

Управління податкової міліції порушило кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).