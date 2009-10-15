В Україні на 10 робочих місць претендують 75 осіб – Держкомстат

В Україні на 10 робочих місць претендують 75 осіб

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, на 1 жовтня ц.р. потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних посад становила 74,2 тис. осіб (на 1 січня 2009 року – 86,5 тис. осіб).

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття загалом по Україні на 1 жовтня 2009 року становив 1,9% населення працездатного віку - 542,7 тис. осіб.

У вересні кількість безробітних скоротилася на 0,1% або на 26,9 тис. осіб.

Проте, подають і оптимістичні цифри: з початку року кількість безробітних українців, які перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, зменшилася на 40% – до 558,7 тис. осіб (на 1 січня 2009 року – 930 тис. осіб). Кількість безробітних, які на 1 жовтня отримували допомогу з безробіття, становила 426,4 тис. Середня сума допомоги з безробіття з початку року збільшилася на 47,42 грн. – до 651,84 грн.