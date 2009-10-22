У Харкові заборонять продавати пиво неповнолітнім

У Харкові введуть заборону на продаж пива особам, які не досягли 18-річного віку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, сьогодні на сесії депутати міської ради ухвалили рішення про підготовку відповідного регуляторного акту.

За місяць, коли відбудеться вся регуляторна процедура, буде ухвалено рішення про заборону продажу в Харкові пива особам, що не досягли 18-річного віку.

Депутати виходять з того, що, не маючи законодавчої бази, яка відносила б пиво до алкогольних напоїв, органи місцевого самоврядування ніяк не можуть контролювати процеси реалізації пива, в той час як сучасне українське суспільство зіткнулося з проблемою дитячого «пивного» алкоголізму.

Коментуючи рішення, міський голова Михайло ДОБКІН висловив думку, що такий крок принесе громаді багато користі.

«Якщо піти далі і говорити про пропозиції депутатів про заборону розпивання спиртних напоїв в громадських місцях – напевно, це було б правильне рішення для суспільствазагалом, - сказав М.ДОБКІН. - Якщо сьогодні засоби масової інформації підтримають цю ініціативу міської влади, то спільними зусиллями ми зможемо провести хорошу кампанію за здоровий спосіб життя».