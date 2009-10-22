“Оболонь” запрошує на екскурсії

Влітку 2009 року компанія «Оболонь», один з найбільших національних виробників пива та безалкогольних напоїв, розпочала програму розвитку партнерських відносин з працівниками торгівлі, основним завданням якої є інформування про процес виробництва пива. Це добровільне зобов’язання компанії, яке має на меті донести до споживачів особливості броварського мистецтва, оскільки багато споживачів не знають, як саме виготовляється пиво. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляють, що для того, щоб спростувати різні домисли про технологію виробництва пива, компанія «Оболонь» провела низку лекцій для працівників торгівлі у Харкові. За три дні у проекті взяли участь понад 160 осіб. У рамках лекцій провели дегустації, за результатами яких понад 120 людей отримали запрошення на екскурсію на головний завод компанії «Оболонь» до Києва. Представники торгівлі мали змогу на власні очі побачити народження пива та переконатись у високому рівні технологічного оснащення заводу.

Під час екскурсії гості крок за кроком ознайомлювались з технологією виробництва пива, починаючи з детального опису складників та закінчуючи розливом у пляшки.

Фахівці компанії «Оболонь» вважають, що інформування широкого загалу споживачів про пиво та його складові дозволить запобігти негативним чуткам про штучні добавки чи порушення класичної технології пивоваріння. Екскурсії на найбільший у Європі пивоварний завод дають можливість на власні очі побачити усі етапи приготування пива. Адже, технологія виготовлення хмільного напою нічим не відрізняється від технології передових чеських та німецьких пивоварень.

Зазначають, що екскурсії на пивоварню «Оболонь» цікавлять споживачів: за 2008 рік головний завод «Оболонь» у Києві відвідало понад 9,5 тисяч людей, а за 9 місяців цього року вже проведено 229 екскурсій для 6,5 тисяч гостей.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» - провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Bitburger», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.