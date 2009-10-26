На Херсонщині виробництво ковбас скоротилося майже на 20%

У Херсонській області за 9 місяців цього року в порівнянні з аналогічними показниками минулого року виробництво ковбас скоротилося на 19,1% - до 110 тонн.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики в області, зокрема, за вказаний період виробництво варених ковбас, сардельок і сосисок скоротилося на 24% - до 57 т, а виробництво напівкопчених ковбас збільшилося на 7,3% - до 38 т.