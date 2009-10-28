У Вінницькій області скоротили виробництво масла на 19,6%

Молокопереробні підприємства Вінницької області в січні-вересні виробили 7,522 тис. тонн вершкового масла жирністю до 85%, що на 19,6%, або на 1,839 тис. тонн менше, ніж за аналогічний період 2008 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Валерій КОРОВІЙ.

Він відзначив, що спад виробництва вершкового масла в січні-вересні пов`язаний із зсувом споживчих переваг, викликаним, у свою чергу, фінансово-економічною кризою.

Зокрема, у вересні, в порівнянні з вереснем 2008 р., виробництво вершкового масла жирністю до 85% молокопереробними підприємствами Вінницької області скоротилося на 21,9% – до 0,824 тис. тонн. У порівнянні з серпнем поточного року у вересні 2009 року виробництво вершкового масла скоротилося на 18,98% або на 0,193 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, в 2008 р. молокопереробні підприємства Вінницької області виробили 11,51 тис. тонн вершкового масла, що на 8,5% або на 0,902 тис. тонн більше, ніж в січні-грудні 2007 року.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками молочної продукції у Вінницькій області є Тульчинський маслосирзавод, молокопереробне підприємство "Літинський молочний завод", Вінницький міський молочний завод. Загалом, виробництвом вершкового масла жирністю до 85% у Вінницькій області займаються 11 підприємств. Виробники регіону займають близько 15% загальноукраїнського об`єму виробництва цієї продукції.