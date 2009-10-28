“Інкерман” почне розливати шампанське

Інкерманській завод марочних вин, який входить до складу Першого національного виноробного холдингу (ПНВХ), має намір наступного року випустити на ринок власне шампанське. Розливати ігристий напій компанія планує на орендованих потужностях. Як стало відомо, виготовляти шампанське будуть на потужностях Кримського заводу шампанських вин «Новий Світ». Відзначимо, що на даний момент в Україні всього два підприємства працюють за такою технологією — Артемівський завод шампанських вин (Донецька область) і завод шампанських вин «Новий Світ» (Крим).

Шампанське «Інкерман» виготовлятимуть за класичною технологією, коли виноматеріал витримується в пляшці не менше 3 років. Планам компанії сприяє в першу чергу наявність власної сировинної бази. У структуру ПНВХ входять декілька винних радгоспів, зокрема «Качинський+».

Окрім випуску нової продукції, в компанії мають намір також збільшити об`єми виробництва вже існуючих брендів, а також розширити лінійку так званих молодих вин. За рахунок цього компанія має намір істотно наростити загальні об`єми продажів — з 12,6 млн. пляшок в 2009 році до 16,7 млн. в 2010. Щодо нових позицій в лінійці молодих вин, то вони з`являться на полицях вже в лютому-березні наступного року. Вартість продукції в роздробі — 20 грн.

“Діло”

Довідка УНІАН. Перший національний виноробний холдинг (ПНВХ), який входить до складу корпорації «Логос» (Дніпропетровськ), як керуюча структура, об`єднує ТОВ "Інкерманський завод марочних вин" (Севастополь, АР Крим, лідер ринку в Україні з часткою в 11%), Агропромислова фірма «Таврія» (Нова Каховка, Херсонська обл., лідер ринку 2008 року з часткою в 25%, у 2009 – 22,3% ), а також первинні бази виноробства: ТОВ "Качинський+" (АР Крим, Севастопольська зона виноробства) і ЗАСТ «Чорноморець» (АР Крим, Бахчисарайський р-н), радгосп-завод ім. Поліни Осипенко. Загальна площа виноградників холдингу становить понад 4 тис. га.

Перший національний виноробний холдинг є власником торгових марок INKERMAN, «Таврія», «Георгіївський Кавалер», «ALeXX». З 2005 року ПНВХ є ексклюзивним постачальником продукції Remy Cointreau в Україні (коньяки «Remy Martin», лікери «Cointreau», шампанське «Piper-Heidsieck», бренді «Metaxa», з 2009 р. – шампанське Piper-Heidsieck).