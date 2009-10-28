Якість питної води у магазинах не відповідає держстандартам

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО просить уряд приділити особливу увагу питанню дотримання держстандартів під час виробництва питної води.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні під час розширеного засідання Кабінету міністрів за участю членів Академії наук України, почувши від учених, що в багатьох випадках якість питної води, що продається на внутрішньому ринку України, не відповідає держстандартам.

«Потрібно, щоб ми терміново розглянули це питання, аж до того, щоб на засіданні уряду в розділі «Різне», запросивши всіх, хто відповідає за це, подивитися, що не робиться, щоб ці Держстандарти дотримувалися», - сказала прем`єр, звертаючись до міністра Кабінету міністрів Петра КРУПКА.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що в уряді вже обговорювали питання поганої якості питної води, що продається на внутрішньому ринку, зокрема й під відомими торговими марками.

«Ми говорили про те, що вода, яка продається сьогодні в наших магазинах, і особливо під дуже високими брендами, – її не можна вживати. Але для цього треба встановити держстандарти і встановити контроль за відповідністю цим держстандартам якості води. Ми просто гробили життя і здоров`я людей, абсолютно ігноруючи такі важливі завдання», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.