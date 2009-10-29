Фестиваль «Oktoberfest» приїде до Львова на два дні
Правда, лише його копія
У Львові 30–31 жовтня в готелі Леополіс відбудеться традиційний німецький фестиваль пива «Oktoberfest».
Про це УНІАН повідомила перс-служба Львівської міської ради.
Повідомляють, що, як і на справжньому фестивалі, львів’янам та гостям міста запропонують традиційні баварські страви, пиво до схочу та веселу і невимушену атмосферу у супроводі яскравих музикантів з Німеччини.
Свято пива, яке щорічно проходить у Мюнхені є однією з найбільш феєричних подій у цілому світі. Це дійство стартує наприкінці вересня та завершується на початку жовтня.
Лише на два вечори Oktoberfest з танцями та співами переноситься з Мюнхена до ресторану «Пивниця Лева». Протягом фестивалю подаватимуть оригінальні баварські страви від шеф-кухаря Емануеля ВЕРНБАХЕРА, а веселий настрій створюватимуть справжні німецькі музики, які грають на фестивалі пива в Мюнхені.