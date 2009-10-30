Німці хочуть змінити імідж свого вина серед східних європейців

Німецькі вина завойовують дедалі більшу популярність на ринках Східної Європи, зокрема в Україні. Найвідоміші німецькі сорти винограду походять з регіонів уздовж Рейну та його приток – таких, як Мозель, Зар тощо.

Експорт цієї продукції контролює Спілка німецьких експортерів вин. Референт спілки Сюзане БЮРКЛЕР розповідає: «Наші найзначніші торговельні партнери – це Сполучені Штати Америки, Великобританія, Нідерланди та Швеція. Але замовлення нерідко надходять і з країн Східної Європи. Росія, наприклад, займає сьоме місце у всесвітньому рангу покупців, а Україна посідає 22 місце. Найбільше ми експортуємо такі сорти, як «Ріслінг», «Мюлер-Тургау» та «Сильванер». Великим попитом користуються також кюве із суміші різних сортів винограду».

Щодо східноєвропейських країн, то через велику конкуренцію між внутрішніми імпортерами вони переважно цікавляться лише найдешевшими винами з Німеччини. «Це пов’язано з історично обґрунтованим іміджем німецького вина, розповсюдженим серед східноєвропейських споживачів. Вважається, що воно повинно бути білим, солодким та дешевим. Важливим сьогодні є довести до свідомості східних європейців, що в нас виготовляють також дуже добрі сухі вина, які чудово пасують до страв», - пояснює С.БЮРКЛЕР.

Аби надати можливість країнам Східної Європи закупати звичні для них вина в Німеччині, виробникам доводиться забезпечувати максимально низькі ціни всіма можливими заходами. Зрозуміло, що таким чином до цих країн потрапляють вина не найвищої якості.

Звісно, ціна – дуже важливий фактор для українських споживачів, але німецькі виробники все ж таки сподіваються в майбутньому заохотити їх до купівлі якісних червоних та сухих вин Німеччини.

"Німецька хвиля"