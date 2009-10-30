Споживачі голосують гаманцем за добрі справи

Щорічне опитування споживачів Global goodpurposе-2009 («Добрі справи») показало, що сьогодні споживачі «винагороджують» компанії та бренди, які, незважаючи на економічний спад, активно інвестуютьу соціальні проекти.

61% респондентів придбали товар або послугу у компанії, яка активно реалізує соціальні проекти, хоча мали можливість купити дешевші товари або послуги. А 63% опитаних відповіли, що під час вибору товару для них важливо, чи є у компанії соціальні програми.

Всього опитали 6 тис. респондентів у 10 країнах світу, зокрема в США, Німеччині, Італії, Франції, Великобританії, Індії, КНР, Японії.

Результати опитування засвідчили, що споживачі сталі вимогливіші не тільки до компаній, але й до себе. Більше половини респондентів готові відмовитися від споживання звичних товарів і послуг на користь соціально відповідальних постачальників. 67% опитаних стверджують, що краще придбати гібридний автомобіль, ніж розкішний. 70% вважають, що ліпше жити в екологічно чистому будинку, ніж просто у великому та розкішному.

Споживчі переваги взагалі серйозно змінилися за останній час. Статус і престиж того або іншого бренду поступилися місцем асоціації з соціально значущими справами. Тепер критерієм соціального статусу є участь в корисних для суспільства справах. Це серйозно впливає на лояльне ставлення споживачів до бренду.

З кожним роком все більше людей вважає, що бізнесу варто менше витрачати на рекламне просування і маркетинг своїх товарів, а більше — на суспільно корисні справи. Сьогодні такої думки дотримується 71% респондентів.

Проте, 66% опитаних стверджують, що корпораціям вже недостатньо просто віддавати гроші на добродійність. Їм потрібно розробляти моделі «взаємної соціальної відповідальності».

За даними дослідження, через економічну кризу люди стали менше жертвувати на добродійність. Це визнали 33% респондентів.

“Діло”