ТМ “Домашнє свято” пропонує новий продукт

ТМ “Домашнє свято” вивела на ринок новий продукт - печиво «Українське».

Про це УНІАН повідомив голова прес-служби ГК «Петрус» Олександр ПЕТРУЛЕНКОВ.

Повідомляють, що печиво виготовляють за оригінальною рецептурою. Цей продукт можна використовувати як сувенірний подарунок для жителів інших країн.

Довідка УНІАН. Група компаній „Петрус” об`єднує десятки торгово-промислових компаній різних сфер бізнесу: виробництва алкогольних напоїв, кондитерських і бісквітних виробів, сільськогосподарської продукції, реклами, дистрибуції лікеро-горілчаних виробів, продуктів харчування, косметики, інвестиційних проектів у сфері будівництва комерційної і житлової нерухомості.

ГК „Петрус” представляє відомі в Україні і світі торгові марки: «Статус», «Горілочка», «Златогор», «Кропива», «Давній рецепт», «Світ ласощів», «Домашнє свято», «Руслада», «SunMille» і ін. Свою продукцію експортує в більше двадцяти країн світу: Росію, Китай, США, Канаду, Ізраїль, Іспанію, Німеччину, Польщу, країни Балтії, Казахстан, Вірменію, Азербайджан та ін.