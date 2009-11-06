IDS Group планує вивести на ринок нові продукти

IDS Group, один з найбільших операторів на ринку мінеральних вод, планує вивести на ринок нові продукти в 2009-2010 рр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції в Києві директор з розвитку бізнесу і маркетингу компанії IDS Group Наталія МАТУСЕВИЧ.

«Компанія не зупинила жодного інноваційного проекту. Ми плануємо розвиватися і пропонувати нові бренди. У нас є плани щодо суміжних категорій, є плани за смаковими проектами, і по ключових ринках», - повідомила вона, уточнивши, що новинки з`являться до початку наступного сезону.

Генеральний директор компанії IDS Group Марко ТКАЧУК уточнив, що випуск нових продуктів вимагає інвестицій у виробництво. «Якщо нова продукція матиме новий вигляд, форму, ми повинні докуповувати і модернізувати виробництво. Ми інвестуємо близько 3 млн. євро в модернізацію устаткування для випуску нових продуктів. Інвестиції будуть і в Моршинський завод мінеральних вод, і в Миргородський. Це тільки інвестиція в адаптацію виробництва до випуску нових продуктів», - уточнив він.

Довідка УНІАН. Компанія IDS Group – один з найбільших операторів на ринку мінеральних вод. У компанію входять: Миргородський завод мінеральних вод, Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», Трускавецький завод мінеральних вод «Акваріус», ЗАТ «ІДС» («Індустріальні і дистриб’юторні системи») та ВАТ «Нова».

Компанія випускає мінеральні води «Миргородська», «Моршинська», «Старий Миргород», «Трускавецька Аква-еко», «Трускавецька кришталева», «Аляска», «Сорочинська», а також є офіційним імпортером «Боржомі» в Україні.

Група компаній IDS Group є частиною міжнародної компанії IDS Borjomi International.