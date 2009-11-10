Держспоживстандарт забракував 54% питної фасованої води

Протягом 9 місяців 2009 року інспектори державного нагляду Держспоживстандарту України перевірили 36 тис. 642 декалітри (дал) питної фасованої води (на суму 400 тис. 922 грн.). Невідповідність вимогам нормативних документів виявили в 19 тис. 672 дал продукції (вартістю 176 тис. 737 грн.), що становить 53,7% перевіреної продукції.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що провели 50 первинних перевірок підприємств, на 29 з яких (58%) встановили порушення вимог НД.

Загалом, продукція не відповідала вимогам НД за маркуванням та пакуванням – 86,2% порушень (25 випадків). Невідповідності за фізико-хімічними показниками виявили у 27,6% порушень (8 випадків), а відсутність сертифікату відповідності – у 17,2% (5 випадків).

Основними причинами порушень стали недотримання технологічної дисципліни під час виробництва продукції, незадовільна організація приймального контролю, недоліки підготовки виробництва.

Так, партія продукції одного з херсонських виробників не відповідала вимогам НД щодо споживчого маркування. Зокрема, на етикетці не було дати виготовлення та номера партії, відсутнє позначення „об’єм” та значення номінального відхилення від об’єму. Також було зазначено, що „вміст хлоридів менше або дорівнює 25 мг/дм3”, а фактично ж, згідно з протоколом перевірки, вміст хлоридів становив 47,4 мг/дм3 та ін.

На продукції одного з виробників Львівщини на етикетці не було місцезнаходження свердловини, не вказано загальної мінералізації (сухого залишку) води; надпис „з природним вмістом срібла” не підтверджений відповідним документом центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

За результатами державного нагляду за 9 місяців 2009 року на 19 підприємствах заборонена реалізація 21 партії питної фасованої води та видано 18 приписів про заборону реалізації продукції; за реалізацію продукції з відхиленням від вимог НД винесено 26 постанов про застосування штрафу на загальну суму 37 тис. 705 грн.; складено 17 постанов про адміністративні правопорушення. Сума застосованих адміністративних штрафів склала 3 тис. 587 грн.