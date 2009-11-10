У кафе за вимогу надати книгу скарг відвідувачів затримала міліція

Представники Спілки молодих політологів просять МВС оцінити дії міліціонерів, які затримали їх за вимогу книги скарг у кафе

Голова Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Спілка молодих політологів України" Андрій ЄРЕМЕНКО та голова осередку цієї організації в Івано-Франківську Андрій ФАРМУГА просять керівництво Міністерства внутрішніх справ України і Генеральної прокуратури дати оцінку діям співробітників міліції Пасічнянського районного відділу міліції міста, які затримали їх за вимогу отримати книгу скарг у кафе.

Про це А.ЄРЕМЕНКО та А.ФАРМУГА заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами А.ЄРЕМЕНКА, інцидент стався 7 листопада в одному з кафе Івано-Франківська на вул.Галицькій.

"Як клієнти, ми мали певні зауваження щодо якості роботи кафе і попросили офіціанта надати "Книгу скарг та пропозицій", але отримали від неї відмову в грубій формі", - повідомив він. Більше того, продовжив А.ЄРЕМЕНКО, офіціант за допомогою "тривожної кнопки" викликала працівників приватної охоронної фірми, які після прибуття на прохання представитися "відповіли грубою лайкою й агресивною поведінкою".

Як зазначив голова ВМГО, на їхню вимогу у кафе викликали міліціонерів, які доставили до райвідділу внутрішніх справ усіх учасників конфлікту для з’ясування обставин.

За словами А.ЄРЕМЕНКА, представники охоронної фірми "дали пояснення протягом приблизно 15 хвилин просто у "предбаннику" приміщення відділку, а нас тримали "для дачі пояснень" протягом чотирьох годин". Результатом цього, додав він, на нас було складено адміністративний протокол про порушення спокою в громадському місці, який передали на розгляд суду, а "представники охоронної структури, які грубо лаялися у приміщенні кафе, свідомо і цілеспрямовано принижували нашу людську гідність, залишилися без будь-яких покарань".

Резюмуючи викладене, А.ЄРЕМЕНКО сказав: "На нашу думку, таке можливо виключно за наявності корупційних зв’язків між власниками кафе, охоронною структурою й івано-франківською міліцією. І єдиний спосіб для правоохоронних органів повернути або фактично створити знову свій позитивний імідж на такі випадки - це публічне і максимально швидке реагування".