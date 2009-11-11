Експерти забракували 39% перевірених ковбас

Протягом 9 місяців цього року інспектори державного нагляду Держспоживстандарту України перевірили 42,915 тонн ковбасних виробів під час виробництва. Вимогам нормативної документації (НД) не відповідало 16,595 тонн, що становить 38,6% перевіреної продукції.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що протягом звітного періоду провели 213 первинних перевірок на підприємствах різних форм власності, в 183 (86%) випадках встановили різноманітні порушення НД.

Зокрема, це невідповідність органолептичних показників (неналежна форма і в`язка батонів, їхнє забруднення, нерівномірне перемішування фаршу, наявність грубої сполукової тканини, невідповідний розмір шпику тощо); невідповідність за фізико-хімічними показниками (завищений вміст масової частки вологи, крохмалю); невідповідність за мікробіологічними показниками (завищений вміст МАФАМ).

Також незадовільним або відсутнім було транспортне та споживче маркування (не вказано повної адреси підприємства, складу сировини, дати виготовлення, назви продукції, назви нормативного документу, номера партії, неточно зазначені інформаційні дані щодо харчової цінності 100 г продукту та ін.). Контроль готової продукції проводили не в повному обсязі, порушували рецептуру та закладку сировини.

Перевірка органолептичних, фізико-хімічних та мікробіологічних показників не відповідала вимогам, незадовільним був стан нормативної та технологічної документації, незадовільний вхідний контроль сировини та допоміжних матеріалів.