У Києві триває конкурс сучасної паркової скульптури

З 12 листопада до 28 листопада на території Маріїнського парку столиці триватиє перший київський конкурс сучасної паркової скульптури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, конкурс проводять з метою популяризації столиці як туристичного центру та організації дозвілля киян. Участь у ньому беруть вітчизняні та міжнародні скульптори паркового мистецтва.

Передбачається, що за участі громадськості буде визначено четвірку переможців конкурсу, які отримають премії у розмірі 25, 20, 15 та 10 тис. грн.

Окрім того, учасників конкурсу, які не потраплять до четвірки переможців, відзначать заохочувальними нагородами.