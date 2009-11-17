У Києві триває конкурс сучасної паркової скульптури
10:46, 17 листопада 2009Права споживачів
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До 28 листопада
З 12 листопада до 28 листопада на території Маріїнського парку столиці триватиє перший київський конкурс сучасної паркової скульптури.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, конкурс проводять з метою популяризації столиці як туристичного центру та організації дозвілля киян. Участь у ньому беруть вітчизняні та міжнародні скульптори паркового мистецтва.
Передбачається, що за участі громадськості буде визначено четвірку переможців конкурсу, які отримають премії у розмірі 25, 20, 15 та 10 тис. грн.
Окрім того, учасників конкурсу, які не потраплять до четвірки переможців, відзначать заохочувальними нагородами.
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