На Харківщині забракували 56% рибної продукції

Протягом 10 місяців 2009 року інспектори державного нагляду ДП «Харківстандартметрологія» перевірили якість 2,258 тонни рибної продукції та морепродуктів (риби мороженої, смаженої та солоної, солоно-сушених кальмарів, пресервів, консервів) загальною вартістю 36,5 тис. грн. Вимогам нормативної документації (НД) не відповідало 1,264 тонни (56%) продукції вартістю 17,8 тис. грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що порушення вимог НД і законодавчих актів під час виробництва рибної продукції встановили на 11 із 15 перевірених підприємств.

Найбільше порушень – у 90,9% підприємств-штрафників – виявили під час маркування продукції. Основні порушення щодо маркування продукції: на етикетці транспортної тари не зазначена повна назва продукту, не вказано ґатунок риби, неправильно вказані умови зберігання, не позначено строку придатності продукції, відсутні обов’язкові дані про продукцію та виробника, не позначена енергетична та поживна цінність.

Ще 9,1% порушень стосувались невідповідності за фізико-механічними показниками, зокрема, була занижена маса продукту.

За результатами перевірок видали приписи про заборону реалізації 8 партій продукції. На 9 суб’єктів господарювання наклали штрафи за реалізацію продукції, яка не відповідала вимогам НД. Винесли 3 постанови щодо застосування адміністративно-господарських санкцій. Видали 11 приписів про усунення порушень.

Зважаючи на проведені підприємствами заходи та надані матеріали, інспектори ДП «Харківстандартметрологія» у 5 випадках дозволили поновити реалізацію партій продукції.