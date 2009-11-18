Середня зарплата в Києві знизилася на 40%

Протягом року середні зарплати в Києві знизилися з 4,5 тисячі майже до 3 тисяч гривень на місяць. Про це свідчать дані Інтернет-порталів з працевлаштування.

За статистичними даними, найбільше, майже на 40%, знизилися зарплати працівників сфери поліграфії та дизайнерів. Прибутки бухгалтерів і банківських працівників впали на 32%, а топ-менеджери стали заробляти на 33% менше.

Водночас, незмінними залишилися прибутки працівників бюджетної сфери - їхні тарифні ставки протягом року були прив`язані до старої мінімальної зарплати. На докризовий рівень вже повернулися зарплати фармацевтів. Зросли на чверть доходи ріелторів і працівників сфери послуг. А ось "айтішників" криза взагалі майже не зачепила.

"Кінцеві споживачі послуг IT-компаній - це західні компанії, які розраховуються в доларах та євро. Відповідно, місцеві компанії, які наймали IT-фахівців, були готові піднімати ставки і зарплати росли", - пояснив цю ситуацію гендиректор одного з порталів із працевлаштування Микола МИХАЙЛОВ.

Нагадаємо, за даними Держкомстату, протягом року реальні зарплати українців знизилися на 11%. Станом на вересень номінальна зарплата в Україні зросла, але тільки на 2,5%.

Найвища середня зарплата зараз зафіксована у Києві - 3250 гривень на місяць. Далі йдуть Донецька (2193 гривень) і Київська (2039 гривень) області. Найнижча середня зарплата - 1435 гривень - зафіксована у Тернопільській області.

ТСН