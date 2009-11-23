У Полтаві запрацює екскурсійний тролейбус.

Про це журналістам з посиланням на начальника управління культури міськвиконкому Полтави Юлію ПАЛІЄНКО повідомила прес-служба мерії.

За даними прес-служби, наступного року туристи зможуть користуватися звичайними рейсовими тролейбусами, де, крім записів з оголошенням зупинок, надаватиметься інформація про історію міста.

«Крім того, там можна записати інформацію культурного змісту і навіть гумористичну, але саме про Полтаву і її традиції», - сказала Ю.ПАЛІЄНКО.

Як заявила прес-служба, також у Полтаві з травня по вересень 2010 року запрацює комунальний екскурсійний автобус.

«Це тригодинне екскурсійне обслуговування, з екскурсоводом, музейні квитки, вхід до музею, екскурсія до музеїв, пальне і все інше», - заявили в прес-службі. Вартість поїздки цим тролейбусом становитиме від 20 до 25 грн.