Івано-Франківський краєзнавчий музей заробив всього 50 грн.

Івано-Франківський краєзнавчий музей за час карантину, запровадженого у зв’язку з епідемією грипу, заробив всього 50 грн.

Про це повідомили УНІАН в бухгалтерії музею.

За їх словами, хоча музеї міста не закривалися, кількість відвідувачів різко впала, “практично до нуля”.

А в Івано-Франківському художньому музеї через епідемію грипу скоротили робочий день. Свої збитки музейники ще не підраховували, але вже знають, що суми будуть чималі. Якщо зазвичай оглядати виставки приходить більше сотні любителів мистецтва за день, то в часи карантину - один-два.

«У нас за тиждень могло бути до 500 осіб, - зауважив директор художнього музею Михайло ДЕЙНЕГА. - І якщо підрахувати, то зрозуміло, що це були реальні наші доходи, які ми витрачали на потреби музею».

Як повідомляв УНІАН, на Прикарпатті закінчився карантин, і з 23 листопада усі освітні заклади розпочинають навчання.