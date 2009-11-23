У Росії автовласникам платитимуть за утилізацію старої машини

Уряд Росії має намір запустити програму утилізації старих автомобілів і виплачуватиме по 50 тис. руб. (близько 1,7 тис. дол.) за кожну утилізовану машину, що була у вжитку.

Про це повідомив прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН, виступаючи на 11 з`їзді партії «Єдина Росія».

«Будь-який громадянин, який здасть на утилізацію свою стару машину віком десять і більше років, отримає чек на 50 тис. рублів, і зможе вкласти їх у придбання нового автомобіля», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що неважливо, яку саме машину має намір придбати людина - вітчизняну чи зарубіжну, головне, щоб вона була складена в Росії.

За його словами, виробництво автомобілів у Росії скоротилося більш, ніж на 60%.

Він підкреслив, що антикризові заходи в автомобільній галузі повинні бути не лише збережені, але й розширені.