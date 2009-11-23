Windows 8 вийде в 2012-му році

З`явилася неофіційна інформація про орієнтовні терміни виходу нової операційної системи Windows для персональних комп`ютерів і серверів.

Як повідомляють, в 2012 році світ побачить програмна платформа Windows 8 (не виключено, що надалі система отримає іншу назву).

Відомо, що ОС буде 128-розрядною, отримає підтримку кластерів і технології односторонньої реплікації, а також докорінно змінить доступ до файлів.

Відзначають також, що на 2012 рік Microsoft запланувала випуск наступної версії серверної операційної системи Windows Server, яка прийде на зміну платформі Windows Server 2008 R2, що надійшла в продаж в кінці минулого місяця.

Серед основних особливостей Windows Server 2008 R2 виділяють поліпшену віртуалізацію, нову версію Active Directory, Internet Information Services 7.5 і підтримку до 256 процесорів.

Таким чином, Microsoft має намір слідувати трирічному графіку випуску нових версій Windows.

Нагадаємо, Windows 7, флагманська платформа корпорації для персональних комп`ютерів, що дебютувала 22 жовтня продається дуже хорошими темпами.

ТСН