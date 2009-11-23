Від початку кризи ринок праці в ЄС скоротився на 4 млн. робочих місць.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчить оприлюднена сьогодні 21 річна доповідь Єврокомісії щодо зайнятості в Європі.

У документі зазначається, що удар кризи був послаблений за рахунок переведення частини працівників на неповний робочий день та запровадження інших схем. Водночас у доповіді зазначається, що ці короткотермінові дії не можуть забезпечити успішного виходу економіки ЄС з кризи, а тому відповіддю ринку праці мав би стати перехід до економіки з низьким рівнем викидів СО2 в атмосферу, для чого знадобиться досить велика кількість висококваліфікованої робочої сили.

“Ця доповідь демонструє наскільки важливим є пошук відповідності між короткостроковою відповіддю на кризу та нашими довгостроковими структурними реформами. Ці реформи необхідні для економіки ЄС та його ринку праці для виходу з нинішньої складної ситуації добре підготовленими до майбутніх викликів”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань зайнятості, соціальних справ та рівних можливостей Владімір ШПІДЛА.