Українців більше хвилює професійне зростання, росіян - зарплата

Кадровий холдинг «Анкор» порівняв професійну мотивацію росіян і українців. Виявилось, між російськими і українськими працівниками є велика різниця. За результатами опитування 1800 працівників російських і іноземних компаній в Москві, Санкт-Петербурзі та Києві, українці більше цінують професійне зростання, а росіяни – розмір зарплати.

Так, якщо росіяни зараз, міняючи роботу, чесно говорять, що насамперед звертають увагу на можливий дохід, то українці, за їхніми словами, приділяють більше уваги професійному розвитку. Водночас, в 2007 році під час вибору нового місця можливість професійного зростання цікавила російських працівників більше (56% проти 55% українських). Тепер українці вийшли вперед в цій гонці самоудосконалення: можливість професійного зростання цікавить 38% російських і 44% українських працівників, пише Slon.ru.

Коли навколо звільняють і позбавляють бонусів, пропозиція з високою винагородою може виглядати підозріло – особливо в сильно постраждалому від кризи Києві. У Росії зростання зарплати привертає 45% претендентів, що на 5% менше, ніж в 2007 році. А в Україні за два роки цей показник впав аж на 20% – до 43%.

Багато хто радіє і тому, що робота просто з`явилася: «знайшлося хоч би щось, куди можна влаштуватися».

Велика частина претендентів як і раніше вибирає між 2-3 місцями. Але частка таких респондентів скоротилася в Росії на 10% – до 47%, в Україні на 13% – до 52%. Кількість випадків, коли вибір обмежується тільки одним працедавцем, зросло в Росії удвічі (до 12%), в Україні ж – майже в 2,5 раза (до 43%).

“Діло”